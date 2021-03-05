AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den KKTC'ye ziyaret
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den KKTC'ye ziyaret

05.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:20

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

Kıbrıs'ta diplomasi trafiği hızlandı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 14.30'da başlayan görüşmede, Hellim peynirinin üretim ve isim hakkınındaki gelişmeler ve kovid-19 aşısı tedarikiyle ilgili konuların ele alındığı ifade edildi. Borell'in sabah saatlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis ile de görüştüğü ifade edildi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den KKTC'ye ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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