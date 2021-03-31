Son dakika haberleri: AB'ye ilk çeyrekte 107 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim edildi
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Son dakika haberleri: AB'ye ilk çeyrekte 107 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim edildi

Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: AB'ye ilk çeyrekte 107 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim edildi

Son dakika haber: Avrupa Birliği (AB), üreticilerin yılın ilk çeyreğinde toplam 107 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı teslim ettiklerini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), üreticilerin yılın ilk çeyreğinde toplam 107 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı teslim ettiklerini duyurdu.

AB Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, günlük basın toplantısında, AB ile anlaşması bulunan aşı üreticisi şirketlerin yılın ilk 3 ayındaki tedarik miktarlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'ye ilk çeyrekte toplam 107 milyon doz aşı tedarik edildiğine işaret eden Spinant, bunun 67,5 milyon dozunun BioNTech-Pfizer, 29,8 milyon dozunun AstraZeneca ve 9,8 milyon dozunun Moderna aşısı olduğunu bildirdi.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon ve Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda. Johnson and Johnson dışındaki aşılar yılbaşından bu yana AB ülkelerinde uygulanıyor. Johnson and Johnson aşısının AB ülkelerine teslimatına 19 Nisan'da başlanması bekleniyor.

AB, şu an için yaklaşık 2,6 milyar doz aşıyı satın almayı sözleşmeye bağlamış durumda. AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak 1 Haziran'a kadar 450 milyonluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyordu. Ancak aşı tedarikinde yaşanan aksamalar, bu hedefin yaz sonuna ertelenmesine neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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