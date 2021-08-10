Son dakika haberleri | AB: Sığınma başvurusu reddedilen Afganların geri iadesine AB değil, üye ülkeler karar verecek

Son dakika haber... Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Adelbert Jahnz, iltica başvurusu reddedilen Afganların geri iadelerinin Birliğin tasarrufunda olmadığını, üye ülkelerin alacağı kararlara bağlı olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Adelbert Jahnz, iltica başvurusu reddedilen Afganların geri iadelerinin Birliğin tasarrufunda olmadığını, üye ülkelerin alacağı kararlara bağlı olduğunu bildirdi.

Jahnz, günlük basın toplantısında 6 üye ülkenin iltica başvurusu reddedilen Afganistan vatandaşlarını ülkelerine geri göndermeye devam etmek istediklerini belirten ortak mektubuna ilişkin açıklama yaptı.

Jahnz, Hollanda, Avusturya, Almanya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan'ın İçişleri Bakanlarının imzaladığı mektubun Komisyona ulaştığını teyit etti.

Bir gazetecinin, Afganistan'ın geri dönüşler için güvenli olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Jahnz, AB'nin geri gönderme kararı üzerinde tasarrufu olmadığını, bunun her üye ülkenin bireysel değerlendirmeler sonucunda alacağı ulusal düzeyde bir karar olduğunu vurguladı.

Jahnz, üye ülkelerle iletişim halinde olunduğunu, farklı ülkelerden konuya ilişkin farklı tepkiler alındığını belirterek, Komisyonun hazırladığı yeni sığınma ve göç paketi teklifinin üye ülkeler arasındaki farklılıkları gidererek, daha tutarlı ortak bir yaklaşım benimsemeyi hedeflediğini kaydetti.

Sözcülerden Nabila Massrali de Afganistan'daki önceliğin sürdürebilir barışın sağlanması olduğunu ve Doha'daki Afganlar arası görüşmelerin sürmesini desteklediklerini söyledi.

Sözcü, gün içerisinde Afganistan'daki durumla ilgili teknik bir bilgilendirme toplantısı yapılacağını kaydetti.

AB ülkelerinin mektubu

Hollanda, Avusturya, Almanya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan'ın içişleri veya göç bakanları tarafından imzalanan mektupta, Afganistan'ın 2020'de AB'ye en fazla iltica başvurusu gelen ikinci ülke olduğu belirtilirken bu eğilimin devam etmesinden endişe duyulduğu ifade edilmişti.

Mektupta, sığınma başvuruları reddedilen Afganların geri gönderilmemesinin, iltica başvurusu yapacaklara "yanlış mesaj vereceği ve daha fazla iltica başvurusu gelmesine neden olacağı" vurgulanmış, AB ile Afganistan hükümeti arasında geri göndermeye ilişkin imzalanan 28 Nisan 2021 tarihli deklarasyona değinilen mektupta, geri iade sürecinin tek taraflı olarak durdurulmayacağına ve bu tür kararların ortaklaşa alınması gerektiğine dikkat çekilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer