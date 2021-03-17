Son dakika haberleri: AB'nin seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.
17.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:04
Gelen son dakika haberine göre AB'nin seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.
AB'nin seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam