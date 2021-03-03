Son dakika haberleri | AB, Kovid-19 nedeniyle mali kuralları 2023'e kadar askıya almaya hazırlanıyor

Son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran mali kuralların 2023 yılına kadar askıda kalmasını ve uygulanmamasını tavsiye etti.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran mali kuralların 2023 yılına kadar askıda kalmasını ve uygulanmamasını tavsiye etti.

AB Komisyonu, üye ülkelere salgın döneminde uygulanabilecek mali politika tavsiyeleri içeren çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, üye ülkelerin ekonomilerine sağladığı çeşitli mali desteklerin 2021 ve 2022'de de sürdürülmesi ve erken kesilmemesi gerektiğine işaret edildi.

Desteklemelerin, zamanında, geçici ve hedef odaklı olmasının önemine dikkati çekilen çalışmada, bunların sürdürülebilir olması ve ekonomik toparlanmaya odaklanması istendi.

Çalışmada, salgının neden olduğu kriz ortamında ekonomileri ve istihdamı korumak, sağlık gibi alanlarda ilave harcama yapmak için mali kurallarda esneklik gerektiği kaydedildi.

Mali önlemlerin sağlıkla ilgili riskler azaldıktan sonra kademeli biçimde kaldırılmasının önemine işaret edilen çalışmada, üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran mali kuralların askıya alınması kararının 2023 yılına kadar uzatılması tavsiye edildi.

Üye ülkelerin konuyla ilgili resmi kararı mayıs ayında alması bekleniyor.

AB mali kuralları

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin süreci uygulanabiliyor. Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik yaptırımlar söz konusu oluyor.

AB üyesi ülkeler, salgın nedeniyle geçen yıl söz konusu kuralları askıya alma kararı almış ve kamu harcamalarını sınırları aşacak seviyelere yükseltmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker