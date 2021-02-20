Son dakika haberi | AB Komisyonu üyesi Johansson, Arnavutluk'u ziyaret etti
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Son dakika haberi | AB Komisyonu üyesi Johansson, Arnavutluk'u ziyaret etti

20.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:14

Gelen son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi.

Görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Meta, Arnavutluk'un Avrupa yolculuğu hakkında açık ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Meta, paylaşımında, "FRONTEX'le olan iş birliği aracılığıyla yasa dışı göçün engellenmesi ve yönetilmesi dahil AB'nin ülkemize birçok alanda vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerimi ilettim. Özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesinin, Arnavutluk'un Avrupa yolu yönündeki önemine vurgu yaptım." ifadelerini kullandı.

Johansson, hükümet binasında Başbakan Rama ile yaptığı görüşmenin ardından Arnavutluk'un AB Başmüzakerecisi Zef Mazi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Arnavutluk'un son yıllarda kaydettiği ilerlemenin harika olduğunu söyleyen Johansson, "Terörün finanse edilmesine son verilmesi ve göçün yönetilmesi noktasında birlikte çalışmamız gerekiyor. Emniyet alanında daha iyi bir iş birliği olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başmüzakereci Mazi ise Arnavutluk'un AB üyelik müzakerelerinin başlatılması arifesinde bulunmasından dolayı bu ziyaretin doğru zamanda gerçekleştirildiğini vurguladı.

Mazi, "Başbakan (Edi Rama) ve Komisyon üyesi (Johansson), Arnavutluk ve AB arasındaki yakın iş birliğinin, sadece paylaştığımız ortak değerlere dayalı değil vatandaşlarımız için daha fazla güvenlik noktasında karşılıklı ilgiye dayalı olması yönünde mutabık kaldı. (Görüşmede) Emniyet alanındaki iş birliğinin önemli noktaları, AB'nin farklı emniyet teşkilatları ile iş birliği, sınır kontrol meseleleri ve göçün daha iyi yönetilmesi konularına değinildi." dedi.

Son dakika haberi | AB Komisyonu üyesi Johansson, Arnavutluk'u ziyaret etti
Son dakika haberi | AB Komisyonu üyesi Johansson, Arnavutluk'u ziyaret etti
Son dakika haberi | AB Komisyonu üyesi Johansson, Arnavutluk'u ziyaret etti
Son dakika haberi | AB Komisyonu üyesi Johansson, Arnavutluk'u ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka

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