Son dakika haberleri: AB Komisyonu, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni verdi

Son dakika habere göre Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için bugün verilen kullanım onayını tasdik etti ve dağıtım izni verdi.