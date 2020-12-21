Son dakika haberleri: AB Komisyonu, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni verdi
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Son dakika haberleri: AB Komisyonu, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni verdi

21.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:58
Son dakika haberleri: AB Komisyonu, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni verdi

Son dakika habere göre Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için bugün verilen kullanım onayını tasdik etti ve dağıtım izni verdi.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için bugün verilen kullanım onayını tasdik etti ve dağıtım izni verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, EMA'nın kararının ardından AB Komisyonu'nun izniyle Pfizer'in Belçika'daki tesislerinde üretilen aşıların AB üyelerine dağıtımının birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.

Von der Leyen, aşılamaların 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde bütün AB ülkelerinde başlayabileceğini duyurdu.

EMA'nın Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının onayı hakkındaki kararı da 6 Ocak'ta vereceğini aktaran von der Leyen, AB olarak düşük gelirli ülkelere aşı temini konusunda yardımcı olacaklarını söyledi.

EMA, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği "BNT162b2" adlı aşının AB'de pazarlanmasını bugün onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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