Son dakika haberleri: AB Komisyonu'nun 3 üyesi Kovid-19 karantinasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri: AB Komisyonu'nun 3 üyesi Kovid-19 karantinasında

17.01.2021 21:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:50
Son dakika haberleri: AB Komisyonu'nun 3 üyesi Kovid-19 karantinasında

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 3 üyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Portekiz Maliye Bakanı Joao Leao ile görüştükleri için karantinaya girdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 3 üyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Portekiz Maliye Bakanı Joao Leao ile görüştükleri için karantinaya girdi.

AB Komisyonunun başkan yardımcıları Valdis Dombrovskis ve Margrethe Vestager ile komisyon üyesi Elisa Ferreira, AB dönem başkanlığını 1 Ocak'ta devralan Portekiz'de Leao ile 15 Ocak'ta görüşme yaptı.

Leao'nun, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Lizbon'a giden komisyon üyeleriyle görüşmesinden sonra yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bunun üzerine AB Komisyonu, "temaslı kişi" kategorisine giren 3 komisyon üyesinin bugün karantinaya girdiklerini duyurdu.

Von der Leyen ve ziyarette yer alan diğer komisyon üyelerinin "temaslı kişi" olmadıkları bildirildi.

Karantinaya giren komisyon üyeleri, 7 günün sonunda test yaptıracak. Testin negatif çıkması halinde karantina sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Cemal Hünal Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar İznik Bursa İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: AB Komisyonu'nun 3 üyesi Kovid-19 karantinasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 21:50:45. #1.15#
title