Son dakika haberleri... AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması
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Son dakika haberleri... AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması

21.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:42
Son dakika haberleri... AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberler: Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bugün yaptığı görüşmenin ardından ilişkilerde sıradaki adımları görüştüklerini, diyaloğun şart olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bugün yaptığı görüşmenin ardından ilişkilerde sıradaki adımları görüştüklerini, diyaloğun şart olduğunu bildirdi.

Von der Leyen, Çavuşoğlu ile Brüksel'deki görüşmesinin ardından sosyal medyada değerlendirme yaptı.

Çavuşoğlu ile Türkiye-AB ilişkilerinde sıradaki adımlar hakkında görüş alışverişi yaptıklarını belirten von der Leyen, "Diyalog şart ama aynı zamanda sahada inandırıcı davranışlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB liderlerinin, geçen yıl aralık ayındaki zirvede Türkiye ile ilişkiler hakkında Komisyona yaptığı görevlendirme konusunda üye ülkelerde çalışmalar yapacaklarını aktardı.

"Yeni bir sayfa açtığımızı ümit ediyorum"

Çavuşoğlu'nun bugün görüştüğü AB Komisyonunun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ise iyi bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Varhelyi, sosyal medyaki mesajında, "İlişkilerimizde yeni bir sayfa açtığımızı ve stratejik çıkarlarımız için yapıcı ve karşılıklı fayda sağlayıcı şekilde iş birliği yapacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Çavuşoğlu ile göç ve güvenlik konularında açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu'nun, Brüksel'deki temasları kapsamında yarın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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