Son dakika haberleri... AB Komisyonu Başkanı Leyen'den Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye tebrik

Gelen son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi Almanya Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı almaları nedeniyle tebrik etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi Almanya Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı almaları nedeniyle tebrik etti.

Ursula von der Leyen Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın virüsle mücadelede Türeci ve Şahin'in çalışmalarından yararlanması nedeniyle kendisini şanslı görmesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, "Her ikisi de birçok insan için rol model oldu. Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirildiğiniz için tebrikler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ