Son dakika haberleri: AB, Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi
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Son dakika haberleri: AB, Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi

11.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:08
Son dakika haberleri: AB, Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansının (EMA), Johnson and Johnson'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansının (EMA), Johnson and Johnson'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı.

AB Komisyonu Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, sosyal medya hesabından, Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson'ın geliştirdiği aşıya AB piyasalarında koşullu pazarlama izni verme kararı aldıklarını açıkladı.

Avrupa'da kullanımdaki Kovid-19 aşısı sayısının 4'e ulaştığını belirten Kyriakides, "Aşı teslimatlarının mümkün olduğu kadar sorunsuz gerçekleşmesi için şirketle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarına onay verilmişti. AB Komisyonunun onayının ardından Johnson and Johnson aşısı AB'de kullanılabilecek dördüncü Kovid-19 aşısı oldu.

AB ilaç düzenleyicisi EMA, bugün Johnson and Johnson'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanılması için onay verilmesini tavsiye etmişti. EMA, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili biçimde kullanılabileceğini, tek doz halinde uygulanan Johnson and Johnson aşısının klinik deneylerde yüzde 67 etkili olduğunu bildirmişti.

Söz konusu aşı buzdolabında 3 aya kadar saklanabiliyor.

Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatına en erken nisan ortalarında başlayabileceği belirtiliyor.

AB'de Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci ise devam ediyor.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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