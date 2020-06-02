Son dakika haberleri: AB: "G7, Rusya rotasını değiştirmeden G8 olamaz" Son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya'nın henüz G7 grubuna yeniden dahil olmak için gerekenleri yapmadığını, bu nedenle G7'nin G8 olması için şartların oluşmadığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya'nın henüz G7 grubuna yeniden dahil olmak için gerekenleri yapmadığını, bu nedenle G7'nin G8 olması için şartların oluşmadığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Brüksel'de gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Borrell ABD'nin Rusya'yı G7 zirvesine davet etmesi konusundaki görüşünün sorulması üzerine, "Avrupa Birliği, G7 formatının paylaşılan değerler, çıkarlar ve taahhütler tarafından yönlendirilen ülkeler arasında hayati çok taraflı bir çerçeve olduğunu düşünmektedir. Birlikte otururlar çünkü ortak değerleri, ilgileri ve taahhütleri paylaşırlar. Benzer fikirde ortaklar arasında iş birliği çok önemlidir" dedi.

Borrell, "Rusya'nın G7'ye katılımı, rotasını değiştirene kadar ve G7'ye tekrar anlamlı bir ortam sunmasına izin verene kadar askıya alındı. Sanırım Mart 2014'ten itibaren Lahey Bildirgesi'ne G8'in neden G7 haline geldiğini ve mevcut şartlarda tekrar G8 olabileceğine inanmanın neden zor olduğunu açıklamak zorundayım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine atıf yapan ve ev sahibi olarak ABD'nin davet etme hakkının olduğunu ancak üyelere ilişkin kararları alma yetkisinin bulunmadığının altını çizen Borrell, "Bu durumda ABD'nin yani ev sahibinin, önceliklerini yansıtan misafir davetiyeleri düzenlemesi hakkı olabilir. Ancak üyeliği değiştirmek veya formatın kalıcı olarak değiştirilmesi toplantı başkanının yetkisinde değildir" dedi.

Öte yandan, G7 grubu ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşurken AB, G7 içinde temsil ediliyor. Rusya ise 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle G7'den çıkartılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA