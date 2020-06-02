Son dakika haberleri: AB: "G7, Rusya rotasını değiştirmeden G8 olamaz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: AB: "G7, Rusya rotasını değiştirmeden G8 olamaz"

Son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya'nın henüz G7 grubuna yeniden dahil olmak için gerekenleri yapmadığını, bu nedenle G7'nin G8 olması için şartların oluşmadığını ifade etti.

Son dakika haberleri: AB:
02.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:40

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya'nın henüz G7 grubuna yeniden dahil olmak için gerekenleri yapmadığını, bu nedenle G7'nin G8 olması için şartların oluşmadığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Brüksel'de gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Borrell ABD'nin Rusya'yı G7 zirvesine davet etmesi konusundaki görüşünün sorulması üzerine, "Avrupa Birliği, G7 formatının paylaşılan değerler, çıkarlar ve taahhütler tarafından yönlendirilen ülkeler arasında hayati çok taraflı bir çerçeve olduğunu düşünmektedir. Birlikte otururlar çünkü ortak değerleri, ilgileri ve taahhütleri paylaşırlar. Benzer fikirde ortaklar arasında iş birliği çok önemlidir" dedi.

Borrell, "Rusya'nın G7'ye katılımı, rotasını değiştirene kadar ve G7'ye tekrar anlamlı bir ortam sunmasına izin verene kadar askıya alındı. Sanırım Mart 2014'ten itibaren Lahey Bildirgesi'ne G8'in neden G7 haline geldiğini ve mevcut şartlarda tekrar G8 olabileceğine inanmanın neden zor olduğunu açıklamak zorundayım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine atıf yapan ve ev sahibi olarak ABD'nin davet etme hakkının olduğunu ancak üyelere ilişkin kararları alma yetkisinin bulunmadığının altını çizen Borrell, "Bu durumda ABD'nin yani ev sahibinin, önceliklerini yansıtan misafir davetiyeleri düzenlemesi hakkı olabilir. Ancak üyeliği değiştirmek veya formatın kalıcı olarak değiştirilmesi toplantı başkanının yetkisinde değildir" dedi.

Öte yandan, G7 grubu ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşurken AB, G7 içinde temsil ediliyor. Rusya ise 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle G7'den çıkartılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Haber
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı Haber
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Haber
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi
Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Çetin Oktay Bülent Kuşoğlu Hasan Polatkan Fahrettin Altun
Magazin Murat Boz Demet Akbağ Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: AB: "G7, Rusya rotasını değiştirmeden G8 olamaz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 20:40:56. #1.14#
title