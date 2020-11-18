Son dakika haberleri | AB/Dombrovskis: Genel borçluluk düzeyleri yükselecek
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Son dakika haberleri | AB/Dombrovskis: Genel borçluluk düzeyleri yükselecek

18.11.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:17
Son dakika haberleri | AB/Dombrovskis: Genel borçluluk düzeyleri yükselecek

Son dakika haberi... Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği (AB) genelinde şirketler, hanehalkları ve hükümetlerde borçluluk düzeylerinin yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği (AB) genelinde şirketler, hanehalkları ve hükümetlerde borçluluk düzeylerinin yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

Dombrovskis, Çarşamba günü, AB geneli için ekonomi ve istihdam stratejilerinin yer aldığı Güz Dönemi Paketini sunarken yaptığı açıklamada, özellikle Fransa ve İtalya'nın borçlulukta en yüksek düzeylere ulaştıklarını söyledi ve finansal istikrarın sağlanmasının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Euro bölgesi için bir diğer politika önceliğinin, yakınsama, dayanıklılık ve kapsayıcı büyümenin sağlanması olduğunun altını çizen Dombrovskis, bunun da, verimlilik ve istihdamı güçlendirecek reformların ve aynı zamanda da yeşil ve dijital geçiş sürecini hızlandırmak için gerekli yatırımların yapılmasını gerektirdiğine dikkat çekti.

Tüm alanlarda görünümün kötüleştiğine de dikkat çeken Dombrovskis, üye ülkelerin elverişli tüm acil durum olanaklarını kullanmaları gerektiğini vurguladı ve ekledi: "Hala, istihdamı destek programında (Support to mitigate Unemployment Risk in an Emergency - SURE) 9 milyar euro, Avrupa Yatırım Bankası'nda 200 milyar euro ve Avrupa İstikrar Mekanizması'nda 240 milyar euro var."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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