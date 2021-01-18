Son dakika haberleri | AB'den KKTC'ye 1080 dozluk Kovid-19 aşısı
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Son dakika haberleri | AB'den KKTC'ye 1080 dozluk Kovid-19 aşısı

18.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:40
Son dakika haberleri | AB'den KKTC'ye 1080 dozluk Kovid-19 aşısı

Son dakika gündem haberi: Avrupa Birliği (AB) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 1080 dozluk Pfizer/BioNTech üretimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 1080 dozluk Pfizer/BioNTech üretimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderildi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, AB'nin İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla KKTC'ye gönderdiği 1080 doz aşı, Metehan Sınır Kapısı'nda KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, gönderilen Pfizer/BioNTech aşılarının 1080 kişiye uygulanacağı bilgisini vererek, aşının ikinci dozunun bir ay içerisinde gönderileceğinin teyit edildiğini söyledi.

Soydan, aşıların KKTC'de 15 Ocak'ta başlayan aşı programı dahilinde kullanılacağını, sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstünün aşılanmaya başlayacağını kaydetti.

Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz aşı göndermişti

Türkiye'den 14 Ocak'ta, Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderilmişti.

KKTC'de aşılama programı 15 Ocak'ta başlarken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aşıyı yaptıran ilk isim olmuştu.

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığının yapacağı aşı programı çerçevesinde sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri kesimlerde başta olmak üzere aşılamanın başlayacağını ve nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasını hedeflediklerini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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