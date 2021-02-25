Son dakika haberleri... AB'den Ermenistan'a "sükunet" çağrısı
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Son dakika haberleri... AB'den Ermenistan'a "sükunet" çağrısı

25.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:36
Son dakika haberleri... AB'den Ermenistan'a

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından taraflara sükunet çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından taraflara sükunet çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Ermenistan'daki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, siyasi farklılıkların barışçıl ve parlamenter demokrasi ilkelerine bağlı kalarak çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Ermenistan Anayasası'na göre, "silahlı kuvvetlerin, siyasi konularda tarafsızlığını koruması ve sivil kontrol altında olması gerektiği" anımsatılan açıklamada, ülkede demokrasinin ve anayasal düzenin korunmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, Ermenistan'daki bütün taraflara gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınma ve sükunet çağrısında bulunuldu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, bugün, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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