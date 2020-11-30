Son dakika haberleri... AB'den, Doğu Kudüs'teki hastanelere 9 milyon avroluk yardım
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Son dakika haberleri... AB'den, Doğu Kudüs'teki hastanelere 9 milyon avroluk yardım

30.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:53
Son dakika haberleri... AB'den, Doğu Kudüs'teki hastanelere 9 milyon avroluk yardım

Son dakika haber: Avrupa Birliği (AB), Filistin yönetimine işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin hastanelerine gönderilmek üzere 9,27 milyon avroluk yardım yaptığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Filistin yönetimine işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin hastanelerine gönderilmek üzere 9,27 milyon avroluk yardım yaptığını açıkladı.

AB'nin Kudüs Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Filistin yönetimine Doğu Kudüs'teki hastanelere yapılan tıbbi nakil masraflarını karşılamasına yardımcı olmak için 9,27 milyon avro ek katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu katkı özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşı karşıya olduğu büyük zorlukların ortasında kalan Filistin sağlık sektörü için çok önemlidir." ifadelerine yer verildi.

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Doğu Kudüs'te bulunan hastanelerin Filistin sağlık sisteminin en önemli unsurlarından olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bu hastanelerin Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden gelen Filistinlilere kaliteli bir sağlık hizmeti sunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, AB'nin 2012'den bu yana Doğu Kudüs'teki hastanelere yaptığı yardımın yaklaşık 140 milyon avroya ulaştığı belirtilerek, bugün açıklanan yardımın da Kovid-19 ile mücadele sürecinde bu hastanelere özel bir katkı sunacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, AB'nin Filistin Topraklarındaki Temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff'un, "Doğu Kudüs'teki sağlık sistemi aşırı yük altında ve benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıyadır." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Von Burgsdorff, "Bu koşullar altında, Doğu Kudüs hastanelerinin tüm Filistin topraklarından Filistinlilere yüksek kaliteli özel sağlık hizmeti sağlamaya devam etmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait, Augusta Victoria (El-Muttala) Hastanesi, El-Makasid Hastanesi, St. Joseph Hastanesi, St. John's Göz Hastanesi, Filistin Kızılay Doğum Hastanesi ve Prenses Besma Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere altı sağlık kurumu bulunuyor.

Trump, Filistin'e yardımları kesmişti

ABD, ilk olarak Ocak 2018'de Filistin'e yapacağı 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya aldığını açıklamıştı.

Bu adımın ardından 25 Ağustos 2018'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka yerlere aktarılması kararı alınmıştı.

Sözde Orta Doğu Barış planına ilişkin tutumu nedeniyle Filistin yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen Trump yönetimi, 31 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına mali yardımları da tamamen durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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