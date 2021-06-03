Son dakika haberleri: AB Adalet Divanınca hava kirliğine karşı tedbir almadığı tespit edilen Alman hükümetine çevrecilerden eleştiri

Son dakika gündem haberi: Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının, Almanya'nın hava kirliliğine neden olan azot dioksit (NO2) miktarını sınırlamaya yönelik yeterli tedbir almadığına ve AB mevzuatına aykırı davrandığına ilişkin kararından sonra çevre örgüleri Alman hükümetini eleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının, Almanya'nın hava kirliliğine neden olan azot dioksit (NO2) miktarını sınırlamaya yönelik yeterli tedbir almadığına ve AB mevzuatına aykırı davrandığına ilişkin kararından sonra çevre örgüleri Alman hükümetini eleştirdi.

Deutsche Umwelthilfe (DUH) adlı çevre örgütünün üst yöneticisi Jürgen Resch, yaptığı yazılı açıklamada, DUH'un Almanya'nın on yılı aşkın bir süredir Avrupa yasalarını sistematik ve kasıtlı olarak ihlal ettiği yönündeki hukuki görüşünün Avrupa Adalet Divanınca bugün onaylandığını belirtti.

Resch, 2010'dan beri görevde olan hükümetlerin kasıtlı bir şekilde ülkedeki insanlara karşı bir politika izlediğini ve hava kirliliğini kontrol altında tutulması yönündeki taahhütlerini yerine getirmediğini ifade etti.

Avrupa Çevre Ajansının hesaplamalarına göre hava kirliğinin getirdiği sonuçlardan dolayı yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Resch, "Avrupa Adalet Divanının kararı, hilekar otomotiv şirketlerinin tek taraflı ekonomik çıkarlarına hizmet eden ve vatandaşların sağlığını umursamayan hükümet politikasına büyük bir tokattır." ifadesini kullandı.

Resch, Almanya'da seçilecek yeni hükümetin hava kirliliğine karşı mücadele etmesini istedi.

Greenpaece örgütünün uzmanlarından Benjamin Stephan da Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer'in ve bu görevde bulunan önceki bakanların otomobil üreticilerinin çıkarlarını halkın çıkarlarının önünde tuttuklarını belirterek, "Bu karar, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ulaşım politikasına yüksek mahkeme tarafından atılmış şamardır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Çevre Bakanı Svenya Schulze ise yakın geçmişte hava kirliliğiyle mücadelede gözle görülür ilerleme sağlandığını savunarak son yıllarda hava kalitesinin artırılması için çok şey yapıldığını bildirdi.

Schulze, 2016'da 90 şehirde hava kirliliğine ilişkin değerlerin önemli ölçüde aşıldığını, 2020'de bu sayının 6 olduğunu ifade ederek, "Bu büyük bir başarıdır." dedi.

AB Komisyonunun hava kirliliği nedeniyle Almanya'ya karşı açtığı davayı karara bağlayan Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın AB hava kalitesi kurallarını ihlal ettiğini ve 2010-2016 yıllarında devamlı ve sistematik bir şekilde azot dioksit (NO2) sınır değerlerini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay