Son dakika haberleri: AB Adalet Divanınca hava kirliğine karşı tedbir almadığı tespit edilen Alman hükümetine çevrecilerden eleştiri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: AB Adalet Divanınca hava kirliğine karşı tedbir almadığı tespit edilen Alman hükümetine çevrecilerden eleştiri

Son dakika haberleri: AB Adalet Divanınca hava kirliğine karşı tedbir almadığı tespit edilen Alman hükümetine çevrecilerden eleştiri
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının, Almanya'nın hava kirliliğine neden olan azot dioksit (NO2) miktarını sınırlamaya yönelik yeterli tedbir almadığına ve AB mevzuatına aykırı davrandığına ilişkin kararından sonra çevre örgüleri Alman hükümetini eleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının, Almanya'nın hava kirliliğine neden olan azot dioksit (NO2) miktarını sınırlamaya yönelik yeterli tedbir almadığına ve AB mevzuatına aykırı davrandığına ilişkin kararından sonra çevre örgüleri Alman hükümetini eleştirdi.

Deutsche Umwelthilfe (DUH) adlı çevre örgütünün üst yöneticisi Jürgen Resch, yaptığı yazılı açıklamada, DUH'un Almanya'nın on yılı aşkın bir süredir Avrupa yasalarını sistematik ve kasıtlı olarak ihlal ettiği yönündeki hukuki görüşünün Avrupa Adalet Divanınca bugün onaylandığını belirtti.

Resch, 2010'dan beri görevde olan hükümetlerin kasıtlı bir şekilde ülkedeki insanlara karşı bir politika izlediğini ve hava kirliliğini kontrol altında tutulması yönündeki taahhütlerini yerine getirmediğini ifade etti.

Avrupa Çevre Ajansının hesaplamalarına göre hava kirliğinin getirdiği sonuçlardan dolayı yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Resch, "Avrupa Adalet Divanının kararı, hilekar otomotiv şirketlerinin tek taraflı ekonomik çıkarlarına hizmet eden ve vatandaşların sağlığını umursamayan hükümet politikasına büyük bir tokattır." ifadesini kullandı.

Resch, Almanya'da seçilecek yeni hükümetin hava kirliliğine karşı mücadele etmesini istedi.

Greenpaece örgütünün uzmanlarından Benjamin Stephan da Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer'in ve bu görevde bulunan önceki bakanların otomobil üreticilerinin çıkarlarını halkın çıkarlarının önünde tuttuklarını belirterek, "Bu karar, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ulaşım politikasına yüksek mahkeme tarafından atılmış şamardır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Çevre Bakanı Svenya Schulze ise yakın geçmişte hava kirliliğiyle mücadelede gözle görülür ilerleme sağlandığını savunarak son yıllarda hava kalitesinin artırılması için çok şey yapıldığını bildirdi.

Schulze, 2016'da 90 şehirde hava kirliliğine ilişkin değerlerin önemli ölçüde aşıldığını, 2020'de bu sayının 6 olduğunu ifade ederek, "Bu büyük bir başarıdır." dedi.

AB Komisyonunun hava kirliliği nedeniyle Almanya'ya karşı açtığı davayı karara bağlayan Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın AB hava kalitesi kurallarını ihlal ettiğini ve 2010-2016 yıllarında devamlı ve sistematik bir şekilde azot dioksit (NO2) sınır değerlerini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Ebru Gündeş İlker Kaleli
Spor Gervinho Şenol Güneş Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: AB Adalet Divanınca hava kirliğine karşı tedbir almadığı tespit edilen Alman hükümetine çevrecilerden eleştiri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 19:23:10. #1.13#

title