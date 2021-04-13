Son dakika haberleri: AA'dan Kahramanmaraş Valisi Coşkun ve Emniyet Müdürü Cebeloğlu'na ziyaret

Son dakika haberleri... Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu muhabirleri, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu muhabirleri, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nu ziyaret etti.

Coşkun, kabulünde, AA'nın kuruluşunun 101. yılını kutlayarak, çalışanlara başarı temennisinde bulundu.

Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA Kahramanmaraş Bürosu muhabirlerinden İzzet Mazı ziyaretlerde Coşkun ile Cebeloğlu'na AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün