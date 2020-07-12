Son dakika haberleri | AA'dan "15 Temmuz Darbe Yargılamaları" kitabı
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Son dakika haberleri | AA'dan "15 Temmuz Darbe Yargılamaları" kitabı

Son dakika habere göre Anadolu Ajansının (AA) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı...

Son dakika haberleri | AA'dan
12.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:46

Anadolu Ajansının (AA) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabı yayımlandı.

Kitapta FETÖ/PDY ve amacının özetlenmesinin ardından Genelkurmay Çatı Davası, Akıncı Üssü Davası, İstanbul Ana Darbe Girişimi Davası ve Muğla'daki Cumhurbaşkanı'na Suikast Girişimi Davası ele alındı. Bu davaların iddianameleri, duruşmalardaki savunmalar ve beyanlar, yoruma yer verilmeden kitapta aktarıldı. Kitapta, halen devam eden Akıncı Üssü Davası dışındaki davaların hükümlerine ve gerekçeli kararlarına yer verildi.

Darbe girişimine ilişkin yurt genelinde açılan davalar ve kararlara da değinilen kitapta, darbe girişimini planlayan ve organize eden FETÖ/PDY'nin sivil imamları ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de arasında olduğu 15 Temmuz'un öne çıkan isimlerinin profilleri, dava dosyalarındaki bilgiler doğrultusunda aktarıldı.

Kitabın son bölümünde ise Avukat Mustafa Doğan İnal ile Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, SETA Hukuk ve İnsan Hakları Araştırmaları Direktörü Dr. Cem Duran Uzun'un yargılamalara ilişkin analizlerine yer verildi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kaynak niteliğindeki kitap, fotoğraf ve infografiklerle de zenginleştirildi.

-"Demokrasi mücadelesinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum"

Kitabın ön sözünü kaleme alan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, FETÖ/PDY mensuplarının, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı'nı ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek, parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi devre dışı bırakmak amacıyla kanlı darbe girişiminde bulunduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere birçok kurumun bombalandığını, halka ateş açıldığını, 251 vatandaşın şehit olduğunu, binlercesinin yaralandığını anımsatan Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı direniş için meydanlara çağırması, halkın da bu çağrıya uyup darbecilere karşı direnişe geçmesi sayesinde girişimin birkaç saat içinde önlendiğine dikkati çekti.

Daha darbe girişiminin devam ettiği saatlerde başlatılan soruşturmalar sonucunda 57'si Ankara'da, 56'sı İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde toplam 289 darbe davası açıldığına işaret eden Kazancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anadolu Ajansı, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında devam eden darbe yargılamalarını ilk gününden itibaren yakından takip etti. Yargılamaların her aşamasıyla ilgili bilgileri kayıt altına aldı ve toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasını sağladı. Ayrıca darbecilerin yargılanması sırasında oluşan birikimlerinin hukukçulara da kaynak teşkil etmesi düşüncesiyle hiçbir yoruma girmeden bu eseri hazırladı.

Bu çalışmanın, 15 Temmuz'daki, ülkemiz tarihinin en acımasız darbe girişiminde yaşananların hatırlanmasına ve milletimizin demokrasi mücadelesinin gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlayacağına inanıyorum. Darbeciler hakkındaki iddianameler, darbecilerin itiraf ve inkarlarından oluşan ifadeleri ile bağımsız Türk mahkemelerinin yargılamaları sonucunda çıkan kararlardan yararlanarak, tarihe not düşülmesi amacıyla hazırlanan kitapta emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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