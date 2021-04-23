Son dakika haberi... A Milli Takım futbolcularının çocukluk halleri
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Son dakika haberi... A Milli Takım futbolcularının çocukluk halleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre - A Milli Takım futbolcularının çocukluk halleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda A Milli Takım'ın sosyal medya hesaplarından milli futbolcuların çocukluk halleri paylaşıldı.

- A Milli Takım futbolcularının çocukluk halleri

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda A Milli Takım'ın sosyal medya hesaplarından milli futbolcuların çocukluk halleri paylaşıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda A Milli Takım'ın sosyal medya hesaplarından milli futbolcuların çocukluk halleri paylaşıldı. Paylaşımda, "Onlar, hayallerinin peşinde koşan #BizimÇocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi... A Milli Takım futbolcularının çocukluk halleri
Son dakika haberi... A Milli Takım futbolcularının çocukluk halleri
Son dakika haberi... A Milli Takım futbolcularının çocukluk halleri
Son dakika haberi... A Milli Takım futbolcularının çocukluk halleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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