Son dakika haberi... A Milli Takım futbolcularının çocukluk halleri

Gelen son dakika haberlerine göre - A Milli Takım futbolcularının çocukluk halleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda A Milli Takım'ın sosyal medya hesaplarından milli futbolcuların çocukluk halleri paylaşıldı.

- A Milli Takım futbolcularının çocukluk halleri

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda A Milli Takım'ın sosyal medya hesaplarından milli futbolcuların çocukluk halleri paylaşıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda A Milli Takım'ın sosyal medya hesaplarından milli futbolcuların çocukluk halleri paylaşıldı. Paylaşımda, "Onlar, hayallerinin peşinde koşan #BizimÇocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı