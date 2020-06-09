Son dakika haberleri: A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Euro 2022 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor Bir son dakika haberine göre A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme grubundaki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, 16 Haziran Salı günü TSİ 18.00'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da on-line olarak yapılacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme grubundaki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, 16 Haziran Salı günü TSİ 18.00'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da on-line olarak yapılacak. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 32 takımın mücadele edeceği elemeler 4'er takımlı 8 gruptan oluşacak. Gruplarında ilk 2 sırada yer alan 16 takım ile en iyi 3. olan 4 takım şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Macaristan ve Slovakya ile son şampiyon İspanya ve 2. Hırvatistan şampiyonaya doğrudan katılacak. Eleme grubu maçları 4-5 Kasım 2020 tarihlerinde başlayacak, 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak 6. ve son maçlarla tamamlanacak. A Milli erkek hentbol takımı 4. torbadan kura çekimine katılacak. Kura çekimindeki torbalar şu şekilde: 1. Torba : Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Fransa, Slovenya, Çekya, İzlanda 2. Torba : Avusturya, Belarus, Portekiz, K.Makedonya, Sırbistan, Rusya, Karadağ, Hollanda 3. Torba : İsviçre, Litvanya, Romanya, Bosna Hersek, Ukrayna, Letonya, Polonya, Belçika 4. Torba : Türkiye, Finlandiya, İtalya, İsrail, Estonya, Yunanistan, Kosova, Faroe Adaları Kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek. Kaynak: AA