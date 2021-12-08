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Son dakika haberleri... 9 yıl hapis cezası olan zanlı kız arkadaşıyla tartışırken polise yakalandı

Son dakika haberleri... 9 yıl hapis cezası olan zanlı kız arkadaşıyla tartışırken polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kız arkadaşı ile tartışan bir kişinin ihbar üzerine olay yerine gelen polisin kimlik sorgulaması sonucu 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kız arkadaşı ile tartışan bir kişinin ihbar üzerine olay yerine gelen polisin kimlik sorgulaması sonucu 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde kız arkadaşı ile tartışan Y.Y.'yi vatandaşlar polise ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları sorgulamada Y.Y.'nin 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezası aldığı ve yakalamasının bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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