Son dakika haberleri: 81 ilde düğün ve sahillerde koronavirüs denetimi yapılacak
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Son dakika haberleri: 81 ilde düğün ve sahillerde koronavirüs denetimi yapılacak

Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün ve hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonlar ile sahil bölgelerinde koronavirüs denetimi yapılacağını açıkladı.

Son dakika haberleri: 81 ilde düğün ve sahillerde koronavirüs denetimi yapılacak
07.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:19

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün ve hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonlar ile sahil bölgelerinde koronavirüs denetimi yapılacağını açıkladı. Sahil denetimleri sırasında yerli ve yabancı turistleri rahatsız etmemek için sivil kıyafetli personelin tercih edileceği belirtildi. 

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 'Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

'KURALLARA UYULMAMASI, SALGININ YAYILIM HIZINI ARTIRDI'Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbir ve kurallara uyulması ve vali ile kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çekildi. Öte yandan yaz ayları nedeniyle artış gösteren nişan ve düğün gibi organizasyonlardan veya özellikle sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerindeki yoğunluktan kaynaklı olarak vatandaşların daha sık şekilde kalabalık halinde bir araya geldiği, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumunda bulaşıcılığı çok yüksek olan Covid-19 salgınının yayılım hızını artırdığı ifade edildi.DÜĞÜNLERDE DENETİM YAPILACAKGenelgede, 7-9 Ağustos tarihleri arasında; düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda denetimler yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda; tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek her türlü düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tamamının (düğün salonu, kır düğünü, köy- sokak düğünü vb.), Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce valiliklere  gönderilen genelgelerle alınan koranavirüs tedbirlerine bakılacak.Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik yapılacak denetimlerde, gerek katılımcı olarak bulunan vatandaşların gerekse organizasyonu düzenleyen (salon düğünü şeklinde ise işletmecilerin, köy/sokak düğünü şeklinde ise düğün sahibi olarak taahhütname verenlerin) tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıkları detaylıca kontrol edilecek. SAHİLDE SİVİL POLİSLERLE DENETİMSahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerinde de vatandaşların kalabalık halde bir arada bulunabileceği değerlendirilirken, plajlar, sahillerde bulunan parti tarzı (beach club vb.) eğlence yerleri, özellikle akşam saatlerinden itibaren eğlence yerlerine dönüşebilecek restoran, kafe, kafeterya gibi işletmeler, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce gönderilen genelgelerle belirlenen  koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlenecek. Denetimler, aynı amaçlarla kullanılabilen tekne, yat gibi deniz araçlarını da kapsayacak ve gerekirse denizden de yapılabilecek şekilde planlanacak. Denetimler sırasında yerli ve yabancı turistleri rahatsız etmeyecek şekilde sivil kıyafetli personel tercih edilecek.1-3 GÜN SÜREYLE FAALİYET DURDURMA CEZASI

Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak. Denetimler sırasında bu ortamlarda bulunan vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. Daha önceden en az 2 defa kurallara aykırılık tespit edilerek uyarılan ya da idari para cezası uygulanan işletmelerde, bu denetimler sırasında da aykırılıkların tespit edilmesi halinde 30 Temmuz 2020 tarihinde illere gönderilen genelge hükümlerine göre 1-3 gün süreyle faaliyetin durdurulması cezası uygulanacak.


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Kaynak: DHA

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