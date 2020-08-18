Son dakika haberleri | 8 yıl önce babasını ve amcasını öldüren şahsı sokak ortasında silahla vurarak öldürdü
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Son dakika haberleri | 8 yıl önce babasını ve amcasını öldüren şahsı sokak ortasında silahla vurarak öldürdü

Son dakika haberine göre 8 yıl önce babasını ve amcasını öldüren şahsı sokak ortasında silahla vurarak öldürdü Cinayet zanlısı adliyeye gelişinde alkışlandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babası ve amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı silahla ateş açarak öldüren Devrim Keleş emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının...

18.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:53

8 yıl önce babasını ve amcasını öldüren şahsı sokak ortasında silahla vurarak öldürdü

Cinayet zanlısı adliyeye gelişinde alkışlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babası ve amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı silahla ateş açarak öldüren Devrim Keleş emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Devrim Celal Keleş yakınlarının alkışları eşliğinde adliyeye girdi.

Olay, dün Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli olarak çıkan 37 yaşındaki Ersin Aydoğan ile karşılaşan Devrim Celal Keleş, sahilde silahını çekerek kurşun yağdırdı. Ersin Aydoğan, Devrim Celal Keleş silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitirmişti. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere olay yerinden zabıta aracına bindirilerek emniyete götürülürken, polis cinayette kullanılan silaha da el koymuştu. Devrim Celal Keleş Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Keleş, yakınları tarafından adliyeye alkışlar eşliğinde girdi. Zanlının savcılıkta ki sorgusu devam ediyor.

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Son dakika haberleri | 8 yıl önce babasını ve amcasını öldüren şahsı sokak ortasında silahla vurarak öldürdü

Kaynak: İHA

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