Son dakika haberleri: 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için düzenlenen "Sahil Rüzgarı Operasyonu"
Son dakika gündem haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya