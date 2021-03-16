Son dakika haberleri: 77 aday itfaiye eri olabilmek için yarıştı
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Son dakika haberleri: 77 aday itfaiye eri olabilmek için yarıştı

16.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:04
Son dakika haberleri: 77 aday itfaiye eri olabilmek için yarıştı

Son dakika haberler: DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü kadrosunu güçlendirmek için gerekli şartları taşıyan 20 itfaiye eri alımı öncesinde 77 adayı mülakata çağırdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü kadrosunu güçlendirmek için gerekli şartları taşıyan 20 itfaiye eri alımı öncesinde 77 adayı mülakata çağırdı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesine alınacak 20 itfaiye eri için başvuran 77 aday sözlü ve bedensel yeterlilik sınavlarına katıldı. İtfaiye Müdürlüğü İstasyonunda gerçekleştirilen mülakatta 77 aday zorlu spor ve sözlü mülakatlarda mücadele verdi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek olan itfaiye eri adaylarının sınavları Covid-19 tedbirleri kapsamında önlemler alınarak yapıldı. 20 İtfaiye erinin alınacağı mülakata 77 aday başvuruda bulundu.

İtfaiye Müdürlüğü binasında yapılan sınavlara katılan 73 erkek ve 4 kadın aday, önce parkurda uygulama sınavından geçti. Adaylar uygulamalı parkurun ardından oluşturulan heyet önünde mülakata alındı. Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. - DÜZCE

Son dakika haberleri: 77 aday itfaiye eri olabilmek için yarıştı
Son dakika haberleri: 77 aday itfaiye eri olabilmek için yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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