Son dakika haberleri | 74. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi
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Son dakika haberleri | 74. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi

27.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:25
Son dakika haberleri | 74. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Son dakika haberi... Fransa'da, 11-22 Mayıs'ta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Fransa'da, 11-22 Mayıs'ta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Festivalin organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin Kovid-19 nedeniyle mayıs yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Cannes Film Festivali, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayımlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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