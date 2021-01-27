Son dakika haberleri | 74. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi
27.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:25
Son dakika haberi... Fransa'da, 11-22 Mayıs'ta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Fransa'da, 11-22 Mayıs'ta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Festivalin organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin Kovid-19 nedeniyle mayıs yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.
Cannes Film Festivali, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayımlanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan