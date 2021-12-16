Son dakika haberleri! 7 yıl önce kardeşini öldüren ağabey yakalanarak cezaevine gönderildi

AKÇAABAT, TRABZON (İHA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Derecik mahallesinde 7 yıl önce tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Mart 2014 günü Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Derecik mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hayrettin Ç. (28) ve Sami Ç. (39) isimli kardeşler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle ağabey Sami Ç. belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile kardeşine ateş etti. Hayrettin Ç., olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi kayıplara karıştı. Cinayetin ardından kaçan ve bir gün sonra jandarmaya teslim olan Sami Ç. cezaevine gönderildi. Bir süre cezaevinde kalan Sami Ç., devam eden mahkeme sürecinde serbest kaldı. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sonucunda ağabey Sami Ç. hakkında 23 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası verildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan ağabey Sami Ç., 7 yıl sonra Derecik mahallesindeki evinde yakalandı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Sami Ç. cezaevine teslim edildi. - TRABZON

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