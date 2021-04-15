Son dakika haberleri! 7 yaşındaki Nesrin'e otomobil çarptı; kaza anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! 7 yaşındaki Nesrin'e otomobil çarptı; kaza anı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! 7 yaşındaki Nesrin'e otomobil çarptı; kaza anı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre KIRIKKALE'de Nesrin Ö. (7) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

KIRIKKALE'de Nesrin Ö. (7) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gürler Mahallesi Beyazıt Caddesinde meydana geldi. Hasan Y. yönetimindeki 71 ACD 550 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Nesrin Ö'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen Nesrin Ö. yaralandı. Nesrin Ö, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Nesrin Ö.'ye koşarak yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Son dakika haberleri! 7 yaşındaki Nesrin'e otomobil çarptı; kaza anı kamerada
Son dakika haberleri! 7 yaşındaki Nesrin'e otomobil çarptı; kaza anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! 7 yaşındaki Nesrin'e otomobil çarptı; kaza anı kamerada
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:24:18. #1.16#

title