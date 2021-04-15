Son dakika haberleri! 7 yaşındaki Nesrin'e otomobil çarptı; kaza anı kamerada
Gelen son dakika haberlerine göre KIRIKKALE'de Nesrin Ö. (7) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
KIRIKKALE'de Nesrin Ö. (7) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Gürler Mahallesi Beyazıt Caddesinde meydana geldi. Hasan Y. yönetimindeki 71 ACD 550 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Nesrin Ö'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen Nesrin Ö. yaralandı. Nesrin Ö, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Nesrin Ö.'ye koşarak yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN