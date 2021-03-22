Son dakika haberleri... 7 Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... 7 Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi

22.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:22
Son dakika haberleri... 7 Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Son dakika haber: TUNCELİ kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 personelin katıldığı 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyonun yürütüldüğü bölgede, güvenlik güçlerince yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Binnur Kaya Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... 7 Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:23:29. #1.15#
title