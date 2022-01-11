Son dakika haberleri... 7'nci kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi tutuklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın (23) 7'nci kattan düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. tutuklandı.

Olay, önceki gün Körfez'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Polisler Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. ise gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişiden E.Ş., serbest bırakıldı. Ahmet A. ve O.Ç. ise dün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınan O.Ç. de serbest bırakılırken, Ahmet A. ise mahkemeye çıkarıldı. Savunması alınan Ahmet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Son Dakika Haberleri

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