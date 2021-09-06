Son dakika haberleri: 7 kişiyi ölüme götüren sürücü tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre 7 kişiyi ölüme götüren sürücü tutuklandı Sürücü ifadesinde treni de rayları da görmediğini söylemiş Tekirdağ'ın Ergene İlçesinde 7 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı servis ile trenin çarpıştığı kazada sürücü tutuklandı.

7 kişiyi ölüme götüren sürücü tutuklandı

Sürücü ifadesinde treni de rayları da görmediğini söylemiş

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene İlçesinde 7 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı servis ile trenin çarpıştığı kazada sürücü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Ergene İlçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen servis ile trenin karıştığı kazada ölü sayısı 7'ye yükselirken, 6 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde de sürücü işçileri adeta ölüme götürmüş. Görüntülerde bariyer ve raylar kapalı olmasına rağmen sürücü Bilal Küllü idaresindeki 59 ADJ 755 plakalı servis aracı ile 'S' çizerek bariyerleri aşmaya çalışırken, gelen yük treninin altında kalarak metrelerce savruluyor.

"Treni görmedim"

Hastanede tedavisi tamamlanan servis aracının sürücünün alınan ifadesinde ise, "Ben bariyerin birini geçip tren rayının üzerine vardığımda da treni görmedim. Ben ışık da görmedim. Tren yolundaki hemzemin geçitteki sesleri yani trenin geldiğine dair ikaz sesini de duymadım. Minibüse trenin çarptığını da hissetmedim. Gözümü açtığımda kaza yaptığımızı anladım" dediği öğrenildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında sürücünün kusurlu olduğu da kaydedildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ