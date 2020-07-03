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Son dakika haberleri | "7 kişilik kaybımız var, 4'ü vefat, 3'ünü arama çalışmaları devam ediyoruz"

Son dakika habere göre Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri |
03.07.2020 20:02 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:05

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 4 kişinin vefat ettiğini, 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulunarak 3 kişinin arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

"4'Ü VEFAT, 3'ÜNÜN DE ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

4 kişinin vefat ettiğinin, 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, "2 vatandaşımızın kimlik tespitinin yapıldığını belirttim adli tıpta. Böylece 7 kişilik bir kaybımız var. 4'ü vefat, 3'ünün de arama tarama çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tekrar hem geçmiş olsun diyorum, hem de başımız sağ olsun. Allah bir daha böyle bir felaketle karşılaştırmasın. Yaptığımız tespit listeler üzerine. Fabrikada çalışanların listesi üzerinden yapılan bir tespit. Dışarıdan gelme ya da listede olmayanlar üzerine tespit yapılabilir. Elbette ki bunların tamamı arama çalışması sonrasında ortaya çıkacaktır. İşin esası şu anda bizim elimizdeki toplam rakam 7, 4'ü vefat. Bir kısmını adli tıpa ulaştırdık. Bir kısmının da kimliği belli oldu. Bu alana geldiğimiz andan itibaren hem Genel Başkan Yardımcımız hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem Milliyetçi Harekat Partisi Grup Başkanvekilimiz, milletvekillerimiz, Hendek Belediye Başkanımız, herkes elinden geldiğince bu meselenin yönetilmesinde büyük bir emek ortaya koydular" dedi.

"ŞU AN 60 KİŞİNİN HASTANELERİMİZDE TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR"

Daha sonra konuşan Sağlık bakanı Fahrettin Koca, ekiplerin sağlık hizmetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, "Yaşanan bu patlama nedeni ile bakan arkadaşlarımla beraber incelemelerde bulunmaya devam ediyoruz. Bu dönemde özellikle sağlık ekibimiz 84 ambulans 2 helikopter ambulans ve 16 UMKE timimiz AFAD ve 112 Acil ekibimiz ile birlikte sağlık hizmetini erken dönemde hızla vermeye başladık. Şu ana kadar hastanelerimizde yaralı olarak tedavisine başladığımız toplam 108 kişi oldu. 108 vatandaşımızdan 48 kişiyi taburcu ettik. Şu an 60 kişinin hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. Sayın Bakanımın bahsettiği şekilde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımızla ilgili durum tespiti, arama çalışmaları devam ediyor. Bu dönemde özellikle yapılan çalışmalarla kurtarma çalışmaları önümüzdeki saatlerde 3 kişi ile ilgili gelen durum netleşmiş olur. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle acı felaketleri milletimize yaşatmasın" diye konuştu.

"BİZDEKİ SGK KAYITLARINA GÖRE 186 ÇALIŞANIMIZ BULUNUYOR"

Fabrikada 186 çalışanın olduğunun tespit edildiği söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Haber alır almaz, Cumhurbaşkanımızın talimatı ile İçişleri Vakamız ve Sağlık Bakanımızla hemen buraya intikal ettik. Bizdeki SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız bulunuyor. Biz de bu çalışanlarımızın ailelerine teker teker ulaşmaya başladık. Belirttikleri gibi ziyaretçiler olabilir. O ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyoruz. Vefat eden bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum yaralılara şifa diliyorum. Arama çalışmaları devam eden diğer kardeşlerimize de yakın zamanda ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"SAYIN BAŞSAVCININ ORTAYA KOYACAĞI ÇALIŞMANIN SONUCUNDA BELLİ OLACAK"

Son olarak basın mensuplarının yangının sebebi ile ilgili yönelttiği soruyu yanıtlayan Bakan Soylu, "Patlama yerine gittik. Bir fabrikaların olduğu bölüm bir de depoların olduğu bölümler var. Bizim gördüğümüz ağır patlamanın, hasarların olduğu bölüm yapıların olduğu bölümdü. İtfaiye gerekli çalışmalarını yapacak. Daha ziyade Sayın Başsavcının ortaya koyacağı çalışmanın sonucunda belli olacak. Mat ayında burası ile ilgili bir denetim gerçekleştirildi. Bütün bu patlayıcı, yarıcı maddelerin üretimin yapıldığı bu yerlerle ilgili denetimler sıklıkla yapılmaktadır. Bununla ilgili bir prosedürü vardır. Bu aksamaksızın devam eder" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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