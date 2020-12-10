7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi

10.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:54

7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi İçinde kaldığı bilinmezi 7 ay sonra çözerek tosunun sahibini buldu Bakım masraflarını alarak tosunu sahibine teslim etti Kocaeli'nin Gölcük İlçesinde yanlış yapılan satış sonrasında ortada kalarak başkasının ahırına yerleşen ve...

7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi

İçinde kaldığı bilinmezi 7 ay sonra çözerek tosunun sahibini buldu

Bakım masraflarını alarak tosunu sahibine teslim etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük İlçesinde yanlış yapılan satış sonrasında ortada kalarak başkasının ahırına yerleşen ve 7 aydır sahibi bulunamayan tosun, kendisine bakan hayvan yetiştiricisi tarafından bulunan sahibine teslim edildi.

Gölcük Kanpara Mahalles'inde sahibinin benzer bir hayvanı satması sorasında 7 ay önce başkasına ait ahıra giren ve ahır sahibi tarafından özenle bakılan büyükbaş hayvanın gerçek sahibi ortaya çıktı. Kanpara Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Kanpara (32), 7 ay önce ahırına giren tosunun sahibini bulmak için başlattığı çalışmada elde ettiği bilgi karmaşasında zor anlar yaşadı. Hayvanın kulak küpesinden ulaştığı sahibinin aynı renkte başka bir hayvanını satması sonrasında tosunun sahibi olarak aradığı kişiler ise hayvanı almayı kabul etmedi. Bilgi karmaşasında hayvanı keserek hayır kurumuna bağışlamayı bekleyen Kanpara, çabalarının da sonuç vermesiyle sahipsiz tosunun gerçek sahibine telefonla ulaştı. Kanpara'nın çiftliğine gelen Yaşar Uyar adlı hayvan yetiştiricisi, telefonundan fotoğraflar göstererek sahibi olduğunu kanıtladıktan sonra tosununu teslim aldı.

7 aylık bakım masraflarını alarak teslim etti

Sahibinin hayvanını tanımayacağını belirten Kanpara, "Eminim kendi hayvanını tanıyamayacak çünkü üstünden 7 ay geçti ve hayvan buzaktı, kurbanlık vaziyetine geldi. Tanıyamayacağına eminim yani sevinecektir. 7 aydır çekiyorum bir çoban parası alalım ne olacak, bizimde bir çorbamız olsun" diye konuştu.

"Hayvanı bulduğum için mutluyum"

Hayvanın gerçek sahibi olan Yaşar Uyar ise gelen telefon sonrasında 7 aydır ayrı kaldığı tosununa kavuştu. Oğuzhan Kanpara'ya teşekkür eden Uyar, "7 aydır hayvanım kayıptı. Arkadaş sağ olsun buldu. Ben de geldim buraya. Hayvana baktık hayvan benim. Hayvanı bulduğum için mutluyum Allah razı olsun bulandan, getirenden, görenden" diye konuştu.

7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi
7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi
7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi
7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi
7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi
7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Pütürge'de tamamlanan deprem konutları kura ile hak sahiplerine teslim ediliyor
Pütürge'de tamamlanan deprem konutları kura ile hak sahiplerine teslim ediliyor
Taksisinde unutulan 300 bin avroyu sahibine teslim eden şoföre 'ahilik beratı' verildi
Taksisinde unutulan 300 bin avroyu sahibine teslim eden şoföre "ahilik beratı" verildi
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Öner Erkan Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Şenol Güneş Sinan Gümüş Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:54:50. #1.15#
title