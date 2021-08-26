Son dakika haberleri: 6 yaşındaki lösemi hastası çocuk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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Son dakika haberleri: 6 yaşındaki lösemi hastası çocuk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Aile Albümü - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Rize'de, lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elisa Yenigün, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.

Rize'de, lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elisa Yenigün, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'daki bir hastanede lösemi tedavisi gören Elisa Yenigün, bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu Rize'deki evlerinde ailesiyle izolasyona alındı.

Dün evde fenalaşan Yenigün, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Elisa'nın cenazesi, Alipaşa Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Baba Hasan Yenigün, AA muhabirine, kızlarının martta lösemiye yakalandığını, 6 aydır tedavi gördüğünü, oldukça üzüntülü olduklarını söyledi.

Son dakika haberleri: 6 yaşındaki lösemi hastası çocuk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: 6 yaşındaki lösemi hastası çocuk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: 6 yaşındaki lösemi hastası çocuk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: 6 yaşındaki lösemi hastası çocuk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aile Albümü

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