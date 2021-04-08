Son dakika haberleri | 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA, 'ÇOCUĞA CİNSEL TACİZDEN' ÇIKTI İDDİASI

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Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlarında kullanıldığı 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili sır perdesi aralanmaya başladı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlarında kullanıldığı 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunması nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alınırken, 6 pompalı tüfek ve 1 tabancaya el konuldu.

Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta, dün saat 20.30 sıralarında, iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfek ve tabancalar da kullanıldı. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden Kudret L. (31), Adem L. (27), Kadriye L. (29), Yeliz E. (44), Meriç G. (26) ve Kadir Ç. (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen 6 pompalı tüfek ve 1 tabancaya el konuldu. Kavgada, sır perdesi de aralanmaya başladı. Kavganın geçen 6 Nisan'da bir kız çocuğunun cinsel tacize uğraması nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Soruşturma sürerken, gözaltına alınan 5 şüphelinin polisteki işlemlerini sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı