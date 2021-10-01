Son dakika haberleri | 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen genç öldü - Haberler
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Son dakika haberleri | 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen genç öldü

AA / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Konya'da apartmanın 6. katından düşen genç hayatını kaybetti.

KONYA (AA) - Konya'da apartmanın 6. katından düşen genç hayatını kaybetti.

Merkez Selçuklu ilçesi Ruganlı Sokak'ta ailesiyle ikamet eden Muhammed Yusuf Bostan (21), yaşadıkları apartmanın 6. katındaki evlerinin balkonundan sitenin bahçesine düştü.

Durumu gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, Bostan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ev ve olay yerinde inceleme yaptı.

Bostan'ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri | 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen genç öldü

Son dakika haberleri | 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen genç öldü

Son dakika haberleri | 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen genç öldü

Son dakika haberleri | 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen genç öldü
AA / Basir Gülüm - Son Dakika Haberleri
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