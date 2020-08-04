Son dakika haberleri: 6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı Son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çalıştıkları fındık bahçesinde öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 6 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çalıştıkları fındık bahçesinde öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 6 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ereğli'ye bağlı Sarıkaya köyünde bulunan fındık tarlasında çalışan 26 işçi, öğle yemeğinde etli nohut, yoğurt, makarna ve karpuz yedi. Akşam saatlerine doğru 26 işçiden 6'sı rahatsızlandı. Rahatsızlanan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA