Son dakika haberleri | 6 ayrı suçtan yakalaması olan şahıs polis ekiplerince yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ayrı suçtan yakalaması olan 34 yaşındaki şahsı titiz bir çalışması sonuncunda yakaladı.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ayrı suçtan yakalaması olan 34 yaşındaki şahsı titiz bir çalışması sonuncunda yakaladı. Gözaltına alınan İ.D'nin(34), hükümlü veya tutuklunun kaçması, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, tehdit, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi çeşitli suçlardan, 6 adet yakalama emrinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından Bilecik M tipi Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK Kaynak: İHA