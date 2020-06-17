Son dakika haberleri | 6 ayrı suçtan yakalaması olan şahıs polis ekiplerince yakalandı
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Son dakika haberleri | 6 ayrı suçtan yakalaması olan şahıs polis ekiplerince yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ayrı suçtan yakalaması olan 34 yaşındaki şahsı titiz bir çalışması sonuncunda yakaladı.

Son dakika haberleri | 6 ayrı suçtan yakalaması olan şahıs polis ekiplerince yakalandı
17.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:55

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ayrı suçtan yakalaması olan 34 yaşındaki şahsı titiz bir çalışması sonuncunda yakaladı. Gözaltına alınan İ.D'nin(34), hükümlü veya tutuklunun kaçması, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, tehdit, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi çeşitli suçlardan, 6 adet yakalama emrinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından Bilecik M tipi Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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