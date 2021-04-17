Son dakika haberleri! 575 parça kaçak malzeme ele geçirildi
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Son dakika haberleri! 575 parça kaçak malzeme ele geçirildi

Son dakika haberleri! 575 parça kaçak malzeme ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Sivas'ta polis tarafından yapılan çalışmada gümrük kaçağı 575 parça elektrikli araç gereç ele geçirildi.

Sivas'ta polis tarafından yapılan çalışmada gümrük kaçağı 575 parça elektrikli araç gereç ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip neticesinde kaçakçılık yaptığı düşünülen S.T.'ye ait adreslere baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 124 şarjlı matkap, 29 kablolu matkap, 30 spiral olmak üzere benzer nitelikte toplamda 575 gümrük kaçağı elektrikli araç gereç ele geçirildi. Malzemelere el konulurken S.T. hakkında işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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