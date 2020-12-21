56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

21.12.2020 08:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 08:39

56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu 3'üncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu trafik yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 50'yi gördü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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