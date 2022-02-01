Son dakika haberleri... 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmenin önünden 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kestel Mahallesinde faaliyet gösteren işletmenin önünden yaklaşık olarak 500 kilogram alüminyum hurdanın çalınması ile ilgili 7'nci JASAT ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlığı M.Y. (32), E.E. (25) ve H.K.'nin (31) gerçekleştirdiği tespit edildi. 3 şahıs, Cumhuriyet savcısının talimatının ardından gözaltına alındı. - ANTALYA

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