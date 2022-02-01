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Son dakika haberleri... 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmenin önünden 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındıEdinilen bilgiye göre, Kestel Mahallesinde faaliyet gösteren işletmenin önünden yaklaşık olarak 500 kilogram alüminyum hurdanın çalınması ile ilgili 7'nci JASAT ekipleri tarafından...

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmenin önünden 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kestel Mahallesinde faaliyet gösteren işletmenin önünden yaklaşık olarak 500 kilogram alüminyum hurdanın çalınması ile ilgili 7'nci JASAT ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlığı M.Y. (32), E.E. (25) ve H.K.'nin (31) gerçekleştirdiği tespit edildi. 3 şahıs, Cumhuriyet savcısının talimatının ardından gözaltına alındı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Antalya, Alanya, JASAT, 3. Sayfa, Haber

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