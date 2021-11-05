Son dakika haberleri | 500 bin liralık para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler belediye otobüsünün kamerasından yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri | 500 bin liralık para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler belediye otobüsünün kamerasından yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | 500 bin liralık para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler belediye otobüsünün kamerasından yakalandı

Son dakika gündem haberi: BURSA'da girdikleri bir evden 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalan Ü.T.Ç., N.F. ve İ.Ç., belediye otobüsünün güvenlik kamerası sayesinde yakalandı.

İSTANBUL (DHA) - BURSA'da girdikleri bir evden 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalan Ü.T.Ç., N.F. ve İ.Ç., belediye otobüsünün güvenlik kamerası sayesinde yakalandı. Çaldıkları ziynet eşyası ile parayı iade eden 2'si kadın 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Kasım'da Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek için çıkan S.K.'nin evinin kapısını zorlayarak açan 2 kadın, içinde 500 bin lira değerinde para ve altın bulunan çelik kasayı çaldı. Eve döndüğünde kapısının açık olduğunu, kasasının yerinde olmadığını gören S.K., polisi arayarak şikayetçi oldu.

OTOBÜS DURAĞINA PARK EDİNCE YAKAYI ELE VERDİLER

İhbar üzerine adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüphelinin evden çıkarken hafif ticari araca bindiğini tespit etti. Yapılan araştırmada, aracın, otobüs durağına yakın bir yere park edildiği belirlendi. Güzergahtaki bütün otobüslerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin aracının plakasını saptadı.

ARACIN İSTANBUL'A GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Plaka tanıma sisteminden, İ.Ç.'ye ait olduğu belirlenen aracın İstanbul'a gittiği belirlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Ü.T.Ç. ile N.F. ile onları taşıyan İ.Ç., kaldıkları apartta gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen, suçlarını kabul eden şüpheliler, çaldıkları 500 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri | 500 bin liralık para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler belediye otobüsünün kamerasından yakalandı

Son dakika haberleri | 500 bin liralık para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler belediye otobüsünün kamerasından yakalandı

Son dakika haberleri | 500 bin liralık para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler belediye otobüsünün kamerasından yakalandı

Son dakika haberleri | 500 bin liralık para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler belediye otobüsünün kamerasından yakalandı

Son dakika haberleri | 500 bin liralık para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler belediye otobüsünün kamerasından yakalandı

Son dakika haberleri | 500 bin liralık para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler belediye otobüsünün kamerasından yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri
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