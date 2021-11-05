Son dakika haberleri | 500 bin liralık para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler belediye otobüsünün kamerasından yakalandı

İSTANBUL (DHA) - BURSA'da girdikleri bir evden 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalan Ü.T.Ç., N.F. ve İ.Ç., belediye otobüsünün güvenlik kamerası sayesinde yakalandı. Çaldıkları ziynet eşyası ile parayı iade eden 2'si kadın 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Kasım'da Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek için çıkan S.K.'nin evinin kapısını zorlayarak açan 2 kadın, içinde 500 bin lira değerinde para ve altın bulunan çelik kasayı çaldı. Eve döndüğünde kapısının açık olduğunu, kasasının yerinde olmadığını gören S.K., polisi arayarak şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.