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Son dakika haberleri... 50.Yıl parkı hizmete girdi

Son dakika haberi... Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 50. Yıl Parkı, gençlerin ve sporcuların daha modern, sağlıklı ve kullanışlı alanlarda spor yapabilmeleri için yenilendi.

Son dakika haberleri... 50.Yıl parkı hizmete girdi
07.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:51

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 50. Yıl Parkı, gençlerin ve sporcuların daha modern, sağlıklı ve kullanışlı alanlarda spor yapabilmeleri için yenilendi. Basketbol, voleybol, korfbol, ayak tenisi, badminton gibi branşların oynanabileceği sahaları yenilenerek, sporcular ve gençlerin hizmetine sunuldu.

Park; zeminlerin boyaları, tribünler, spor ekipmanlarının montaj ve tamiratı ve aydınlatma sistemleri ile tam donanımlı bir tesis olarak kullanıma açıldı. Aynı zamanda 50. Yıl Spor Parkı'nın içinde bulunan Balıkesir Gençlik Merkez binasında ve çevresinde de yenileme çalışmaları yapılarak modern bir hale getirildi.

Parkın hizmete sunulmasının ardından sporcular ve gençler tarafından yoğun talep gördüğünü belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu; "Kullanım ömrünü tamamlamış, eksikleri bulunan 50. Yıl parkımızı yenileyerek gençlerimize ve sporcularımıza temiz ve güzel ortamda, keyifli zaman geçirebilecekleri ve spor yapabilecekleri bir alan olarak hizmete açtık. Pandemi döneminde kurallara ve tedbirlere uymaları, hijyene dikkat etmeleri koşuluyla 50. Yıl Parkı yanında mevcut bulunan Gençlik Merkezimiz de tüm gençlerimize ve sporcularımıza 24 saat açık. Aynı zamanda gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda, gençlik merkezimizin de tüm imkanlarından faydalanmalarını, adeta kendi evleri, kendi mahalleleri, kendi bahçeleri gibi kullanmalarını arzu ediyorum. Antrenörlerimiz, Gençlik liderlerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Yenilenen tesislerimiz gençlerimize, sporcularımıza ve Balıkesirlilere hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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