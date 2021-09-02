Son dakika haberleri | 5. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor
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Son dakika haberleri | 5. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor

Son dakika haberleri | 5. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: İstanbul'da nalburiye ve hırdavat sektörünün bir araya geleceği buluşma için geri sayım başladı.

İstanbul'da nalburiye ve hırdavat sektörünün bir araya geleceği buluşma için geri sayım başladı. 5. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı 27-30 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Hırdavat ve nalburiye sektörüne dair geliştirilmiş son ürünlerin ve teknolojik yeniliklerin sergileneceği 5. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı, son kullanıcının ötesinde üretici, toptancı, perakendeci, bayii ve yapı market satın alma profesyonellerinden oluşan ziyaretçi kitlesi ile sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Fuar; yerli üreticiler ile global markaları bir araya getirerek ithalat ve ihracat noktasında işbirlikleri oluşturacak sektörel bir zemine ev sahipliği yapacak.

Elektrikli ve mekanik el aletleri ve aksesuarlarından kaynak makinaları ve elektrotlarına, D.I.Y. (kendin yap) ürünleri, zımpara ve çivi makinaları ve aşındırıcılara; lazer aletleri ve iş güvenliği ekipmanlarından izolasyon, yalıtım ve tecrit malzemelerine, boya ve kilit aksesuarlarına kadar ürün çeşitliliği ile önemli bir ziyaretçi potansiyeli sunuyor. Ana basın sponsoru Nalbur Teknik Dergisi ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında katılımcıların ve ziyaretçilerin aynı ticari hedefte birleştirmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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