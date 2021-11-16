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Son dakika haberleri... 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 4'ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise yaralandığı öğrenci servisi midibüsü kazası ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 4'ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise yaralandığı öğrenci servisi midibüsü kazası ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.  Görüntülerde rampadan hızla inen midibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptıktan sonra köprüden yuvarlandığı görülüyor.

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde 9 Kasım günü Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden dereye uçtu. Birsen Giriş kaza yerinde, öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.  Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde rampada hızla ilerleyen midibüsün, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı görülüyor. Kadın yola savrularak metrelerce savrulurken, kontrolden çıkan midibüsün sol şeritte ilerleyerek köprüden uçtuğu görüntüde yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son dakika haberleri... 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

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Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Son Dakika Haberleri

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