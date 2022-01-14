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Son dakika haberleri... 5 milyon TL değerindeki araçların şaselerini değiştirip satmaya çalıştılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre 5 milyon TL değerindeki araçların şaselerini değiştirip satmaya çalıştılarİSTANBUL İstanbul'da yurtdışından getirdikleri eski model 5 lüks cipi, şase numaralarını aynı marka ve modele ait hurda araçların şase numarasıyla değiştirip satmak isteyen 4 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - 5 milyon TL değerindeki araçların şaselerini değiştirip satmaya çalıştılar

İSTANBUL İstanbul'da yurtdışından getirdikleri eski model 5 lüks cipi, şase numaralarını aynı marka ve modele ait hurda araçların şase numarasıyla değiştirip satmak isteyen 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin Maslak Oto Sanayi'de bulunan bir iş yerine yaptığı operasyonla piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan eski model 5 lüks cip ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 4 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ele geçirilen cipleri Bulgaristan üzerinden ülkeye soktukları ayrıca şaşe numaralarını İstanbul'da buldukları aynı marka ve modele ait hurda araçların şase numaralarıyla değiştirdikleri ortaya çıktı. Şase numaralarını değiştirdikleri araçları yüksek fiyatlarla iş adamlarına satmak isterken yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... 5 milyon TL değerindeki araçların şaselerini değiştirip satmaya çalıştılar

Son dakika haberleri... 5 milyon TL değerindeki araçların şaselerini değiştirip satmaya çalıştılar

Son dakika haberleri... 5 milyon TL değerindeki araçların şaselerini değiştirip satmaya çalıştılar

5 milyon liralık 5 lüks cipi şase numaralarını değiştirip satmaya çalıştılar

5 milyon liralık 5 lüks cipi şase numaralarını değiştirip satmaya çalıştılar

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İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Son Dakika Haberleri

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