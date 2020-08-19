Son dakika haberleri... 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştiren hırsızlık şüphelisi kadın kendisini yakalayan polisleri...
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Son dakika haberleri... 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştiren hırsızlık şüphelisi kadın kendisini yakalayan polisleri...

Son dakika haberi: İZMİT'te, müşteri gibi girdiği kuyumcudan 32 bin lira değerinde altın çalan Y.G. (28) isimli kadın, kaçtığı İstanbul'da yakalandı.

Son dakika haberleri... 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştiren hırsızlık şüphelisi kadın kendisini yakalayan polisleri...
19.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:42

İZMİT'te, müşteri gibi girdiği kuyumcudan 32 bin lira değerinde altın çalan Y.G. (28) isimli kadın, kaçtığı İstanbul'da yakalandı. Kaçarken 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştirdiği, belirlenen hakkında 15 arama kararı ile 66 suç kaydı bulunan Y.G.'nin, kendisini yakalayan polisleri tebrik ettiği öğrenildi.

Hırsızlık olayı, 14 Ağustos günü İzmit'teki bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Kuyumcu dükkanına müşteri kılığında giren kadın, çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiği sırada,  20 çocuk künyesinin bulunduğu çekmecedeki tabakayı alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları 32 bin TL değerindeki künyelerin yerinde olmadığını fark edince polisi aradı.  

5 KEZ KIYAFET, 4 KEZ OTOBÜS DEĞİŞTİRDİİhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 1000'den fazla güvenlik kamerası kaydını inceledi. Görüntülerden hırsızlık şüphelisi kadının kuyumcudan çıktıktan sonra 5 kez kıyafet değiştirip, farklı istikametlere giden 4 özel halk otobüsüne bindiği, Gebze'de park ettiği otomobili ile İstanbul'a gittiği belirlendi. Polis ekipleri, kadının farklı illerden hakkında 15 ayrı arama kaydı ile 66 suçtan sabıka kaydı bulunan Y.G. olduğunu saptadı.KENDİSİNİ YAKALAYAN POLİSLERİ TEBRİK ETMİŞİstanbul Sancaktepe'de izi bulunan kadının otomobili, polis ekiplerince durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına rağmen otomobiliyle kaçan Y.G., yarım saat süren kovalamaca sonunda yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Y.G. çaldığı altınları evinin yakınlarındaki bir araziye gömdüğünü söyledi. Şüphelinin gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, kuyumcudan çalınan altınları ele geçirdi. Y.G.'nin kendisini yakalayan polisleri, bugüne kadar kimsenin kendisini yakalayamadığını söyleyerek tebrik ettiği öğrenildi. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu kabul eden Y.G., adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

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