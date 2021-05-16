Son dakika haberleri | - 5 katlı binanın çatı kısmında sıkışan ebabil kuşu itfaiyeyi harekete geçirdi
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Son dakika haberleri | - 5 katlı binanın çatı kısmında sıkışan ebabil kuşu itfaiyeyi harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre - 5 katlı binanın çatı kısmında sıkışan ebabil kuşu itfaiyeyi harekete geçirdi 5 katlı binanın çatı kısmında sıkışan kuş itfaiyeyi harekete geçirdi Yavru ebabil kuşunun ayaklarına takılan ip kesildi Serbest bırakılan kuş önce sendeledi, sonra özgürlüğüne uçtu Düzce'de 5 katlı binanın çatı...

- 5 katlı binanın çatı kısmında sıkışan ebabil kuşu itfaiyeyi harekete geçirdi

5 katlı binanın çatı kısmında sıkışan kuş itfaiyeyi harekete geçirdi

Yavru ebabil kuşunun ayaklarına takılan ip kesildi

Serbest bırakılan kuş önce sendeledi, sonra özgürlüğüne uçtu

DÜZCE - Düzce'de 5 katlı binanın çatı katında tellere takılan yavru ebabil kuşu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Esnafların yardımı ile ayaklarına dolanan ipten kurtarılan kuş, özgürlüğüne salındı.

Olay Düzce'nin Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yavru ebabil kuşu tellere takıldı. Yavru kuşun çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler 5 katlı binanın çatısında tellere takılan kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven ile beşinci kata kadar giden ekipler yavru kuşu bulunduğu yerden kurtararak aşağıya indirdi. Yavru Ebabil kuşunun ayaklarına takılan ipi gören ekipler, çevrede bulunan esnaflarında yardımı ile ipi çıkartmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonrasında çıkartılan ipin ardından yavru ebabil kuşu serbest bırakıldı. Yavru kuş ilk olarak sendelerken, daha sonra özgürlüğüne uçtu.

"Kuş kurtarıldığı için mutluyuz"

Balkonda oturdukları esnada ebabil kuşunun yardım çığlıklarını duyan Hatice Esra, itfaiye ekiplerine haber verdiklerini dile getirdi. Esra, " Biz balkonda oturuyorduk. Bir ses geldi. Ne oluyor diye bir bakalım dedik. 5 katlı binada kuşu gördük. Daha sonra İtfaiye ekiplerini arayalım dedik. Yapabileceğimiz bir şey var mı diyerek. Mutluyuz şu anda. İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar" ifadelerinde bulundu.

Son dakika haberleri | - 5 katlı binanın çatı kısmında sıkışan ebabil kuşu itfaiyeyi harekete geçirdi
Son dakika haberleri | - 5 katlı binanın çatı kısmında sıkışan ebabil kuşu itfaiyeyi harekete geçirdi
Son dakika haberleri | - 5 katlı binanın çatı kısmında sıkışan ebabil kuşu itfaiyeyi harekete geçirdi
Son dakika haberleri | - 5 katlı binanın çatı kısmında sıkışan ebabil kuşu itfaiyeyi harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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