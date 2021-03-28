Son dakika haberleri... 5. katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... 5. katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... 5. katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Aksaray'da 7 katlı apartmanın 5. katında ikamet eden şeker ve tansiyon hastası yaşlı adam hava almak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi
Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi

Aksaray'da 7 katlı apartmanın 5. katında ikamet eden şeker ve tansiyon hastası yaşlı adam hava almak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan 7 katlı Has Sevindi Apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek tansiyon ve şeker hastası olduğu belirtilen Kaşif Öztürk (81) hava almak için 5. kattaki evinin balkonuna çıktı. Bir süre balkonda duran yaşlı adam aniden fenalaşarak dengesini kaybedip metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Kanlar içinde beton zemine çakılan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin geniş çaplı araştırma ve inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarının ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Yaşlı adamın balkondan düştüğünü haber alan yakınları olay yerine geldi. Yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşan yakınları gözyaşlarını tutamayarak sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince sakinleştirilen yakınları çevredeki işyerlerine alındı. Yaşlı adamın cansız bedeninin olay yerinden kaldırılmasının ardından yakınları ve vatandaşlar olay yerinden ayrıldı. - AKSARAY

Son dakika haberleri... 5. katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... 5. katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... 5. katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... 5. katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... 5. katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... 5. katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... 5. katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... 5. katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... 5. katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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